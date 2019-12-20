Прокуратура АРК направила в суд обвинувачення проти «єдинороса» з Севастополя

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду звинувачення проти затриманого в Херсоні члена партії «Єдина Росія» й організації «Автоканал Севастополя» Ігоря Кучерявого.

«Прокуратура автономії передала в суд обвинувальний акт стосовно громадянина України, учасника незаконної організації «Автоканал Севастополя», який звинувачується в скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)», – йдеться в повідомленні.

Херсонський міський суду 10 грудня відправив під домашній арешт на 60 діб «єдинороса» з Севастополя Ігоря Кучерявого.

Про затримання співробітниками СБУ на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною, на пункті пропуску «Каланчак» члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого стало відомо 3 грудня. На наступний день у СБУ повідомили, що чоловік прямував на материкову Україну за українським паспортом.

6 грудня представники СБУ і прокуратури АРК повідомили Кучерявому про підозру за статтею 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Ігор Кучерявий є секретарем первинного відділення партії «Єдина Росія», входить до складу політради регіонального відділення партії «Єдина Росія» в анексованому Севастополі.