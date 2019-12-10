Суд у Херсоні відправив «єдинороса» з Севастополя під домашній арешт

Херсонський міський суд 10 грудня відправив під домашній арешт на 60 діб «єдинороса» з Севастополя Ігоря Кучерявого, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Прокуратура АРК і клопотала про домашній арешт для Кучерявого.

Повідомляється, що підозрюваний проживатиме в орендованому помешканні.

Журналісти не могли бути присутніми при оголошенні рішення, оскільки засідання проходило в закритому режимі. Сам Кучерявий від коментарів відмовився.

Про затримання співробітниками СБУ на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною, на пункті пропуску «Каланчак», члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого стало відомо 3 грудня. Наступного дня в СБУ повідомили, що чоловік їхав на материкову Україну за українським паспортом.

5 грудня в СБУ повідомили, що процесуального затримання Кучерявого не було, і після бесіди його відпустили. Херсонський міський суд в цей же день заарештував вилучене майно Кучерявого. 6 грудня представники СБУ і Прокуратури АРК повідомили Кучерявому про підозру за статтею про «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Ігор Кучерявий є секретарем первинного відділення партії «Єдина Росія», входить до складу політради регіонального відділення партії «Єдина Росія» в анексованому Севастополі.