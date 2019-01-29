Росія: підозрюваному в крадіжці картини Куїнджі призначили психіатричну експертизу – ЗМІ

Російське слідство призначило психіатричну експертизу підозрюваному у викраденні картини Архипа Куїнджі «Ай-Петрі.Крим» Денису Чуприкову. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Слідчі повідомили, що обстеження проведуть лікарі московського інституту імені Сербського, які оцінять осудність затриманого, пише російська служба Радіо Свобода.

Чуприков відмовляється визнати провину. Він стверджує, що не скоював ніякого злочину і не розуміє, чому його затримали.

Денис Чуприков виявився власником зареєстрованого в Москві товариства з обмеженою відповідальністю. Він народився в Феодосії, шукав роботу як в Криму, так і в Підмосков’ї, притягувався до адміністративної відповідальності. Останнім часом жив у селищі Заріччя в Одинцовському районі, де його і затримали. Картину знайшли там же.

МВС також стверджує, що він знаходиться під підпискою про невиїзд у кримінальній справі про зберігання наркотиків.

27 січня через Третьяковській галереї в Москві викрали картину художника Архипа Куїнджі. Чоловік дістав картину з рами і втік.