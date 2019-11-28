ДТП з дитячим омбудсменом: Кулеба повідомив, що його у лікарні відвідав водій іншого авто

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що його у лікарні відвідав водій іншого автомобіля, що постраждав дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 24 листопада.

«З моменту страшного ДТП пройшло 4 дні. Це були неймовірно тяжкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюсь, що все згодом буде добре. З самого початку я запитую і хвилююся про стан водія іншої автівки. Дякую своїм родичам та друзям, які допомагають. Водій іншої автівки Вадим вже вдома, і сьогодні відвідав мене у лікарні, щоб дізнатись про мій стан та про стан моїх дітей. Каже, що почувається добре і готовий повернутись до роботи», – написав Кулеба на сторінці у Facebook.

Він розмістив фото із лікарняної палати і подякував за підтримку.

24 листопада дитячий омбудсмен Микола Кулеба потрапив у ДТП у селищі Чабани під Києвом. За даними поліції, унаслідок інциденту постраждав Кулеба, два його сини та водій іншої машини. 10-річний хлопчик потрапив до реанімації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху).