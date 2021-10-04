Кулеба розповів про головні питання, які порушить на безпековому форумі у Варшаві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 жовтня зустрінеться у Варшаві з польським колегою, секретарем Ради нацбезпеки та візьме, зокрема, участь у безпековому форумі. Сьогодні у Любліні Кулеба розповів Радіо Свобода, які питання планує порушити у Варшаві.

«У Варшаві головні питання – це безпека в регіоні, що покриває простір від Балтійського до Чорного морів. Обговорюватимемо питання європейської, євроатлантичної інтеграції. Що ми можемо зробити разом для того, щоб Центральна Європа була сильнішою», – сказав міністр.

Сьогодні у Любліні Дмитро Кулеба взяв участь у відкритті пам’ятника греко-католицькому священнику, блаженному Омелянові Ковчу.

«У Любліні говорили з мером міста про українців, які тут працюють чи навчаються. Я виступаю за те, щоб українці мали всі права, які їм належать, щоб до них ставились з повагою. Якщо відбувається якийсь дискримінаційний акт, щоб проводилось негайно розслідування і такі речі каралися. Ми налаштовані максимально жостко захищати інтереси українців, які перебувають за кордоном», – додав Кулеба.

Раніше в МЗС повідомили, що очільник відомства Дмитро Кулеба в перебігу Варшавського безпекового форуму виступить на дискусійній панелі та проведе кілька двосторонніх зустрічей.