Кулеба їде з робочим візитом до Польщі – МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає Польщу з дводенним робочим візитом, повідомляє відомство 4 жовтня.

За повідомленням, у Варшаві він зустрінеться з представниками країн «Люблінського трикутника» – головою МЗС Польщі Збігнєвом Рау та заступником міністра закордонних справ Литви Мантасом Адомєнасом.

Сторони мають обговорити питання безпеки в Балто-Чорноморському регіоні, протидію «Північному потоку-2», а також інтеграцію України до Євросоюзу та НАТО.

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«Дмитро Кулеба проведе окремі переговори із главою МЗС Польщі Збігнєвим Рау, ключовими темами яких стануть зміцнення політичного діалогу України та Польщі, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, зміцнення взаємодії в сфері енергетики, координація позицій в контексті польського головування в ОБСЄ в 2022 році», – повідомляє пресслужба відомства.

Крім того, Кулеба планує долучитися до роботи Варшавського безпекового форуму: як уточнюють у МЗС, він виступить на дискусійній панелі у рамках цієї події та проведе кілька двосторонніх зустрічей.

Також очікується, що він відвідає Люблін і зустрінеться з місцевою українською громадою.