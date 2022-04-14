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Кулеба і Блінкен обговорили наступний пакет військової допомоги Україні

Також узгодили позиції щодо подальших санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили наступний пакет військової допомоги Україні та узгодили позиції щодо подальших санкцій проти Росії.

«У нашій новій телефонній розмові ми з Ентоні Блінкеном обговорили наступний пакет військової допомоги Україні та узгодили позиції щодо подальших санкцій, які будуть упроваджені проти Росії. Вдячний США за їх непохитну підтримку та позицію #UnitedWithUkraine», – написав Кулеба у своєму твіттері.

Ентоні Блінкен також повідомив про цю розмову. Він підтвердив «постійну підтримку США України та зобов’язання притягнути Кремль до відповідальності за його неспровоковану й нелюдську війну проти українського народу».

13 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із президентом США Джо Байденом додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України, а також посилення санкцій проти РФ.

Адміністрація Байдена санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів. Йдеться про артилерійські системи, артснаряди, бронетранспортери, вертольоти.

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