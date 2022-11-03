Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Італії пакети військової допомоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з італійським колегою Антоніо Таяні вже надані і плановані надалі пакети допомоги в галузі безпеки та оборони. Про це за підсумками розмови, яка відбулася 3 листопада, повідомив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

«Зосередилися на способах пришвидшення доставки Україні останнього пакету італійської допомоги в галузі безпеки. Ми також обговорили наступний пакет військової допомоги. Я наголосив на важливості включення до нього систем ППО», – вказав Кулеба у твітері.

Наприкінці жовтня, одразу після вступу на посаду очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні наголосила, що «Італія завжди буде на боці сміливого українського народу, який бореться за свою свободу та справедливий мир».

У тому ж тоні була й перша телефонна розмова нового міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні зі своїм українським візаві Дмитром Кулебою. «Немає миру без справедливості. І справедливість означає незалежність України», – наголосив Таяні, ветеран-європеїст, колишній голова Європарламенту.