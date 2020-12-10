Кулеба: Україна розраховує на участь Молдови у «Кримській платформі»

Україна розраховує, що Молдова братиме активну участь у створенні платформи для деокупації Криму. Про це заявив міністр закордонних справ України під час візиту до Кишинева.

«Я сьогодні проінформував нашого колегу про створення кримської платформи. Ми розраховуємо на активну конструктивну участь Молдови у цьому форматі, – зазначив Кулеба під час спільної пресконференції з молдавським колегою Ауреліу Чокоєм.

Він подякував Молдові за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, і нагадав, що Київ також підтримував Кишинів у питанні Придністровського врегулювання.

Влада України активно залучає країни ЄС і Заходу до участі в Кримській платформі з деокупації півострова. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що саміт із деокупації Криму планують провести в Києві в травні 2021 року.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.