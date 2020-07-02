Україна буде більше знати про ситуацію у Криму завдяки новому статусу в НАТО – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що новий статус України в НАТО дає широкі можливості, зокрема щодо отримання більш конкретної інформації про ситуацію в окупованому Росією Криму. Про це Кулеба розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Новий статус надасть членство України в програмі розширених можливостей НАТО. Якраз один з двох ключових елементів – це доступ до нових навчань з союзниками і поглиблена взаємодія між розвідками країн-членів НАТО. Чим більше розвідувальних даних, тим краще», – пояснив міністр.

На питання, що це дає Україні, якщо говорити про окупований півострів, Кулеба відповів: «Може вплинути так, що ми будемо краще поінформовані про ситуацію, яка розгортається в Криму».

12 червня стало відомо, що Україна стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей». Приєднання до програми не передбачає перспективи членства в альянсі.

Таке приєднання дає Україні можливість забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи та розширити діалог в обміні розвідувальними даними. Також програма передбачає участь у спільних навчаннях та можливість для українських військових обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО та інших командних структурах альянсу.

Україна вже співпрацює з НАТО в межах Комплексного пакету допомоги, а також виконує Річну національну програму, яка містить набір реформ, що наближують країну до стандартів НАТО.