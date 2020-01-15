Кулеба закликав НАТО розпочати розгляд заявки України на приєднання до Програми розширених можливостей

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки України на приєднання до Програми розширених можливостей НАТО. Про це він заявив у штабквартирі Альянсу в Брюсселі 15 січня.

«Сьогодні я офіційно звернувся до Північноатлантичної ради з проханням розпочати офіційний розгляд заявки України на отримання статусу члена Партнерства розширених можливостей. Ми також проговорили дуже багато речей, пов’язаних з подальшими реформами», – сказав Кулеба.

За його словами, Україна має стати учасницею Програми розширених можливостей НАТО з практичних, а не політичних міркувань, адже це сприятиме оперативному обміну розвідувальним даними.

«Якби ми були учасниками цієї програми, то у контексті ситуації зі збиттям нашого літака в Ірані ми могли б отримати швидше якісні розвідувальні дані від наших партнерів… Я при цьому хочу наголосити, що є деякі держави-члени, які все ще розглядають питання про те, чи потрібно дати Україні цей статус, але керуються вони політичними чинниками, тому що, в принципі, Україна відповідає всім критеріям, необхідним для участі в цій програмі», – сказав Кулеба.

Він додав, що Програма розширених можливостей не входить до треку інтеграції України до Альянсу та курсу на набуття членства в НАТО. Задля цього в України є інструмент Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО.

«Переконаний: в 2020 році Україна і НАТО матимуть багато важливих спільних історій, але найважливішою спільною історією успіху має стати надання Україні статусу учасника цієї програми», – додав віцепрем’єр.

У Брюсселі українська делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитром Кулебою взяла участь у засіданні комісії Україна-НАТО на рівні послів.

Програма розширених можливостей дозволяє об’єднати довкола НАТО партнерів, які з певних причин не є союзниками, але готові взаємодіяти, зокрема, в технічних питаннях, під час спільних операцій і навчань. Програму розширених можливостей в НАТО започаткували у 2014 році, долучивши Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію.