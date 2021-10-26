Кулеба заперечив, що Нуланд обговорювала особливий статус ОРДЛО в Москві

Інформація про те, що заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорювала надання особливого статусу окупованим частинам українського Донбасу під час свого візиту до Росії, не відповідає дійсності, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це він заявив у своєму твітері, відповідаючи на питання користувача соцмережі щодо того, чи дійсно Нуланд говорила в Москві про надання особливого статусу ОРДЛО.

«Ні, неправда. Американські партнери детально інформують нас про свої контакти», – відповів Кулеба.

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд 12 жовтня відвідала Москву, де, зокрема, зустрічалася із заступником керівника адміністрації президента Росії Тарасом Козаком.

За підсумками зустрічі той заявив російським медіа, що сторони нібито погодилися про необхідність «особливого статусу Донбасу в складі України». Сама Нуланд публічно таких заяв не робила.