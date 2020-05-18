В Україні не обговорюють ідею «паспорта здоров’я» для туристів – Кулеба

В Україні не обговорюють ідею «паспорта здоров’я» для туристів і тих, хто перетинає кордон, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

«На міжнародному рівні є такі ідеї, але поки вони не матеріалізовані. З практичних рішень там поки схиляються до таких, що при в'їзді потрібно буде, наприклад, показати довідку про те, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР-тест на коронавірус. І потім, після повернення додому, людина має посидіти у самоізоляції, зробити ще один тест», – сказав Кулеба.

Він припускає, що «це все заспокоїться, вийде на свою колію і будуть знайдені якісь формати найменш болючого життя в умовах пандемії коронавірусу».

Наприкінці квітня Греція виступила з ініціативою запровадити «паспорт здоров’я» для туристів, який підтверджуватиме, що людина не є носієм коронавірусу.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 4,7 мільйона випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі одужали вже 1,7 мільйона пацієнтів, 315 тисяч людей померли.