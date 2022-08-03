Кулеба підписав подання на призначення Венедіктової послом у Швейцарії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення колишнього генпрокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії. Про це він повідомив у інтерв’ю «Укрінформ».

«Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії», – сказав він.

За його словами, ця ідея з'явилася «в колі декількох людей – сиділи, обговорювали і була знайдена така опція».

Кулеба зауважує, що практика політичних призначень на дипломатичні посади «завжди була, є і буде в усіх країнах».

«Президент постійно придивляється до кандидатів на пріоритетні для нього країни. Ми всі – Андрій Єрмак (керівник Офісу президента – ред.), я, Андрій Сибіга (заступник керівника ОП – ред.) – постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний. Але це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедиктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку», – сказав глава МЗС.

Відповідно до законодавства, посли України призначаються на посади та звільняються з посад президентом України за поданням міністра закордонних справ України.

Наразі указ про призначення Венедіктової на посаду посла України в Швейцарії не опублікували на сайті Офісу президента.

Верховна Рада 19 травня підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. Перед цим Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.