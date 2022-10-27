Кулеба наголосив українським послам по світу на створенні міжнародних партнерств з виробництва зброї для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-наради з послами України по світу обговорив питання внеску посольств у зміцнення обороноздатності нашої держави, повідомляє пресслужба МЗС.

«На самому початку російського вторгнення президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатії завдання максимально активізувати співпрацю із міжнародними партнерами в військовій сфері... Тепер нагальною стала потреба розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу та потужностей виготовлення, обслуговування і ремонту зброї, втілення стратегічних довготривалих проєктів. Для цього потрібно створювати партнерства з іншими країнами і ми будемо приділяти цьому питанню пріоритетне значення. Це стане новим етапом зміцнення обороноздатності України», – наголосив Кулеба.

За його словами, серед пріоритетів для української дипломатії:

– робота над збільшенням кількості систем протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійських систем великого калібру, реактивних систем залпового вогню, бойових броньованих машин, танків і боєприпасів, які постачаються в Україну;

– забезпечення фінансування партнерами видатків на придбання в третіх країнах озброєнь та техніки, які потрібні Україні;

– співпраця з міжнародними партнерами в сфері виробництва озброєння і боєприпасів, створення баз обслуговування і ремонту техніки за участі провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Днями після чергових ракетних ударів РФ по Україні Кулеба закликав партнерів надати Україні ППО.