Війська РФ обстріляли Куп’янський район, поранені 4 цивільних – ОВА

Четверо цивільних жителів, зокрема дитина, були поранені у Куп’янському районі на Харківщині 24 липня внаслідок обстрілу з боку російських військ, повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

«Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика. Також травмовані дві жінки – 31 і 48 років. За даними медиків, стан усіх постраждалих – легкий. Крім того, через російський обстріл селище Дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги», – додали в ОВА.

Раніше цього місяця в Міноборони заявили про загострення ситуації на сході країни. Повідомлялося про наступ російських військ на Куп’янському напрямку, там йдуть запеклі бої.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.