У Куп’янську двоє людей загинули через обстріл РФ – голова ОВА

Двоє людей загинули, ще двоє були поранені в Куп’янську на Харківщині через обстріл із боку російських військ, повідомив вранці 23 листопада голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 07:40 відбувся обстріл у Куп’янську. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, будівлю полікліники. На жаль, загинули двоє людей – жінка 55 років та чоловік 68 років, один чоловік госпіталізований, одному – надали допомогу на місці», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його словами, протягом доби загарбники також обстрілювати прифронтові райони Харківщини.

Куп’янськ був звільнених від російських військ у вересні.

19 листопада в ефірі телемарафону генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що Офіс генпрокурора зафіксував загибель 8311 цивільних і поранення понад 11 тисяч внаслідок повномасштабної агресії Росії.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що з початку війни Росії в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.