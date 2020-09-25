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25 вересня 2020, Київ 19:08
Новини | Суспільство

«Люксембург, Люксембург»: у мережі з’явився тизер другого фільму Лукіча за участі «Курган & Agregat»

Режисер Антоніо Лукіч дебютував у кінематографі стрічкою «Мої думки тихі»

Кінокомпанія ForeFilms оприлюднила тизер другого фільму режисера Антоніо Лукіча. Стрічка називатиметься «Люксембург, Люксембург». У ній мають взяти участь музиканти гурту «Курган & Agregat».

«Це історія про двох братів Колю і Васю, які вирушають у тривалу подорож до Люксембургу. Там один із них мріє познайомитися з батьком, якого не бачив із п’ятирічного віку, а інший воліє будь-що ухилитися від цієї зустрічі. Втім, неминучого не уникнути, і ця поїздка назавжди змінить життя Колі й Васі», – повідомили у ForeFilms.

Знімання заплановані на березень-травень 2021 року.

У січні вийшла дебютна стрічка українського режисера Антоніо Лукіча під назвою «Мої думки тихі». Робота здобула «український оскар» – «Золоту Дзиґу» – у номінації «Найкращий фільм».

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