Долар зміцнився на 11 копійок – НБУ

Долар зміцнився на 11 копійок, свідчать дані на сайті Національного банку України.

Довідкове значення курсу гривні до долара встановлене на рівні 26 гривень 87 копійок.

Аналітики порталу «Мінфін» писали зранку 25 травня, що просідання обсягів операцій на українському міжбанку буде пов’язане з вихідним у США. Американці відзначають День Пам'яті, і на українському ринку угоди з доларом будуть проходити «ТОМом».

Експерти зазначають, що це не дуже цікава форма розрахунком для українських клієнтів (перерахування гривні сьогодні, поставка долара – завтра) і тому вони перенесли основну частину угод в доларі на завтра.

Водночас низькі обсяги ринку надзвичайно цікаві спекулянтам, адже невеликими угодами можна активно «рухати курс».