Долар втратив п’ять копійок – дані НБУ

Долар втратив п’ять копійок, свідчать дані на сайті Національного банку України.
Довідкове значення курсу гривні до долара станом на 12:00 22 червня встановлене на рівні 26 гривень 67 копійок.
Офіційна вартість євро наразі становить 30 гривень.
Долар втратив п’ять копійок, свідчать дані на сайті Національного банку України.
Довідкове значення курсу гривні до долара станом на 12:00 22 червня встановлене на рівні 26 гривень 67 копійок.
Офіційна вартість євро наразі становить 30 гривень.
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