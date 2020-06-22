Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 червня 2020, Київ 13:51
Новини | Економіка

Долар втратив п’ять копійок – дані НБУ

Довідкове значення курсу гривні до долара станом на 12:00 22 червня встановлене на рівні 26 гривень 67 копійок

Долар втратив п’ять копійок, свідчать дані на сайті Національного банку України.

Довідкове значення курсу гривні до долара станом на 12:00 22 червня встановлене на рівні 26 гривень 67 копійок.

Офіційна вартість євро наразі становить 30 гривень.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG