Долар втратив п’ять копійок – дані НБУ

Долар втратив п’ять копійок, свідчать дані на сайті Національного банку України.

Довідкове значення курсу гривні до долара станом на 12:00 22 червня встановлене на рівні 26 гривень 67 копійок.

Офіційна вартість євро наразі становить 30 гривень.