Гривня зміцнилася щодо долара на 8 копійок після завершення виборів – офіційний курс

Завершення президентських виборів в Україні позитивно вплинуло на курс гривні щодо долара США, повідомив Національний банк за результатами торгів 22 квітня. Регулятор встановив на 23 квітня курс 26 гривень 77,5 копійки за долар, це приблизно на 8 копійок менше за попередній показник.

Перебіг торгів на міжбанківському валютному ринку був ще оптимістичнішим для української національної валюти, повідомляє профільний сайт «Мінфін». О 10:00 котирування становили 26 гривень 80 – 84,5 копійки, до завершення сесії о 17:00 долар втратив близько 15 копійок – 26 гривень 66 – 68,5 копійки.

Почесний президент Київської школи економіки, заступник голови Ради НБУ Тимофій Милованов заявив Радіо Свобода, що курс гривні до долара та інших світових валют від результатів виборів «зараз ще не залежить».

«Це буде залежати від економічної політики, яка буде впроваджуватися. Думаю, що ринки, економіка і люди в цілому придивляться до того, які будуть перші призначення, перші політичні, економічні рішення нової команди, хто буде в цій команді», – вказав фахівець.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.