Гривня в понеділок зросте на 11 копійок щодо долара – НБУ

Нацбанк затвердив офіційний курс гривні на понеділок 15 квітня на рівні 26 гривень 71 копійок за долар. Порівняно з офіційним курсом на 12 квітня – 26 гривень 83 копійок – гривня зміцніє відносно долара на 11 копійок.

За даними профільного сайту «Мінфін», торги на міжбанку 12 квітня почалися з відміток 26,75 – 26,8 гривень за долар. Станом на 17 годину вечора, коли торги були завершені, долар коштував 26,7 гривень при покупці, 26,73 – при продажу.

Офіційний курс євро становить 30,22 гривні за євро на 12 квітня. Згідно з прогнозом НБУ на 15 квітня, євро незначно зросте – до 30,24.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.