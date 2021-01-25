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25 січня 2021, Київ 14:37
Новини | Економіка

Гривня посилилася на 9 копійок щодо долара – офіційний курс

Довідковий курс, встановлений опівдні 25 січня, дорівнює 28 гривень 17 копійок

Офіційний курс гривні щодо долара 25 січня становить 28,16 гривні, свідчать дані Національного банку України. При цьому курс у п’ятниці становив 28,25 гривні.

При цьому довідковий курс, встановлений опівдні 25 січня, дорівнює 28 гривень 17 копійок.

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Курс гривні до євро становить 34,25 гривні порівняно з 34,36 у п’ятницю.

За даними порталу «Мінфін», торги на міжбанківському ринку почалися з позначки 28,15-17 гривні, опівдні курс незначно послабився на 2 копійки, згодом посилився до 28,16-18 гривні.

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