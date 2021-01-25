Гривня посилилася на 9 копійок щодо долара – офіційний курс

Офіційний курс гривні щодо долара 25 січня становить 28,16 гривні, свідчать дані Національного банку України. При цьому курс у п’ятниці становив 28,25 гривні.

При цьому довідковий курс, встановлений опівдні 25 січня, дорівнює 28 гривень 17 копійок.

Читайте також: Україна домовляється з МВФ. Що буде з гривнею і доларом?

Курс гривні до євро становить 34,25 гривні порівняно з 34,36 у п’ятницю.

За даними порталу «Мінфін», торги на міжбанківському ринку почалися з позначки 28,15-17 гривні, опівдні курс незначно послабився на 2 копійки, згодом посилився до 28,16-18 гривні.