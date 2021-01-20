Україні потрібно розділити «бізнес-імперії», щоб здолати корупцію, як це сталося в США – Волкер

Україні потрібне «антитрастове законодавство», щоб подолати корупцію, вважає колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

У відповідь на питання, що він порадив би новому президенту Сполучених Штатів Джо Байдену для подолання корупції в Україні, Волкер зазначив, що корупція – «це симптом ширшої проблеми»

«Вона (корупція – ред.) повсюдна, але це тому, що в Україні існує система, за якої кілька людей контролюють величезну частку активів у країні. І це дає їм величезну владу – економічну, що вони перетворюють і в політичну владу – а також вплив у судах, вплив у парламенті, в прокуратурі, в урядових органах, міністерствах, і так далі», – міркує ексдипломат, який наразі працює в раді директорів компанії з оренди залізничних вагонів BGS Rail, яка зареєстрована в Україні.

Говорячи про шляхи до зміни ситуації, Волкер послався на приклад з історії США.

«Україна, я думаю, мала б запровадити антитрастове законодавство, дуже суворе і дуже широке, десь таке, як запровадили США сотню років тому стосовно «капіталізму» у США. Ми поділили компанію Standard Oil, такі імена, як Рокфеллер, Карнеґі, Меллон, стали цілями поділу їхніх бізнес-імперій. Але в результаті вони змогли зберегти свої гроші і вкласти їх із конструктивною метою», – розповів він.

Це рішення, додав ексдипломат, посилило конкуренцію в економіці Сполучених Штатів, а конкуренція, своєю чергою, створила попит на на верховенство права.

«Думаю, Україні потрібен дуже суворий підхід до поділу таких бізнес-імперій, щоб дати людям можливість продати свої активи, зберегти гроші і стати успішними бізнес-лідерами, що діють на користь країні», – припустив він.

В ефірі Радіо Свобода, де транслювався коментар Волкера, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін вказав корупцію однією з причин низької довіри до України.

«Всі кажуть про тотальну, Курт (каже – ред.) про всепроникну корупцію. Ми постіійно спілкуємося, обмінюємося різними ідеями, про деякі він казав, про деякі я не буду казати, вони в процесі розробки, ми ще пропрацюємо. Але тим не менше нам не довіряють, оце ключова історія», – зауважив ексочільник українського МЗС.

Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.