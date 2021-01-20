Волкера не запрошували на посаду в адміністрацію Байдена

Колишнього спеціального представника США з питань України Курта Волкера не запрошували працювати в Державному департаменті Сполучених Штатів чи на іншу посаду в адміністрації нового президента Джо Байдена. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Волкера, він давно знайомий із Байденом, однак не контактував із ним останнім часом.

«Я знаю багатьох людей, які йдуть у його адміністрацію, але мене туди не запрошували, і я, власне, дуже радий робити свою роботу в недержавному секторі, щоб розширювати можливості й недержавного сектору співпрацювати з Україною», – сказав Волкер.

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Курт Волкер був змушений скласти обов’язки американського представника щодо України у листопаді 2019 року, коли його ім’я було згадане серед американських посадовців, різною мірою причетних до намагань адміністрації Дональда Трампа домогтися оголошення в Україні розслідувань щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена.

Він був першим свідком, який давав свідчення на слуханнях щодо імпічменту попереднього президента Дональда Трампа. На тлі тієї невдалої спроби усунути Трампа він склав свої обов’язки. В коментарі Волкер пояснив, що не змінював свої свідчення, а доповнив їх згодом.

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«Я був першим, хто виступив, а потім після мене давали свідчення ще багато людей і повідомили додаткові деталі, додаткову інформацію, про яку я не знав або про яку я не потурбувався сказати першого разу. Тому мені треба було сказати про це в моєму другому свідченні, і так я і зробив», – сказав він.

Волкер повторив свою попередню тезу про те, що спроба імпічменту Трампа зашкодила відносинам із Україною.

«Ми поставили в незручне становище багатьох людей, і ми відкинули назад весь прогрес, якого ми досягли за попередні пару років – щодо підтримки реформ в Україні, у взаємодії, яку ми мали з Росією щодо Донбасу. Тож, я думаю, справжнім наслідком цього процесу у США є те, що ми маємо ставитися серйозніше до інших країн, а не так, як ми робили», – вважає дипломат.

Раніше в медіа з’являлися припущення про можливе призначення Волкера на посаду посла в Україні в адміністрації Байдена.

Волкер був спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з 2017 по 2019 рік. Він фактично був наступником Вікторії Нуланд, яка в адміністрації Барака Обами була помічницею держсекретаря у справах Європи і Євразії і, зокрема, курувала український і російський напрямок зовнішньої політики США.