Нацбанк підвищив курс гривні

Національний банк України підвищив офіційний курс національної валюти до долара на 19 лютого до 27,18 гривні за долар.

На 18 лютого курс був визначений на рівні 27 гривень 24 копійок за долар.

У середині січня під час своєї підсумкової доповіді у Верховній Раді голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що обсяги міжнародних резервів України сягнули найвищого рівня за останні п’ять років завдяки зміцненню гривні.

За його даними, національна валюта протягом року зміцнилася на 1,4%, що дозволило Нацбанку купувати валюту на міжбанківському ринку.

Зміцненню гривні, пояснив він, сприяла жорстка монетарна політика, сприятливі ціни на український експорт і високий врожай.

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На початку 2019 року Світовий банк оприлюднив прогноз, в якому передбачив зростання економіки України на 2,9% протягом року.