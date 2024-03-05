У РФ заявили про обстріл залізничної станції і вибух на нафтобазі

Російська влада повідомила про обстріл українськими військовими залізниці у Курській області Росії, а також про вибух на інфраструктурному об’єкті в Бєлгородській області РФ, місцеві пабліки пишуть про влучання у нафтобазу.

Спочатку губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив у телеграмі, що вночі 5 березня українські військові обстріляли залізничну станцію Глушково, що в Курській області РФ, неподалік від кордону з Україною.

«Усього нарахували дев’ять прильотів, постраждалих немає. В результаті сталася пожежа, загоряння вже загасили», – повідомив Старовойт.

Також губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков повідомив про вибух на ще інфраструктурному об’єкті, не уточнивши, що це за об’єкт.

«НП у Губкінському міському окрузі. Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об’єкті. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали уточнили, що вибух стався в районі нафтобази.

Російське Міністерство з надзвичайних ситуацій уточнило, що «пошкоджено один резервуар».

Тим часом, Міноборони Росії заявило про збиття трьох українських безпілотників над Бєлгородською областю. Про атаку Курської області – не згадали.

Українські військові ймовірні удари не коментували.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Київ офіційно обстріли не коментує.