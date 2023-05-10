Губернатор Курської області Росії заявив про збитий «ворожий безпілотник»

Губернатор Курської області Росії, що межує з Україною, вранці 10 травня заявив про збиття «ворожого безпілотника».

За словами Романа Старовойта, дрон нібито збити під Курськом, уламки впали в селі Толмачово, пошкодивши газову трубу і фасад будинку.

Перевірити це повідомлення із незалежних джерел редакція наразі не може.

Після початку повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну представники влади прикордонних регіоні РФ – Бєлгородської, Брянської і Курської областей – регулярно заявляють про обстріли територій цих регіонів. Російська влада звинувачує в них українські збройні сили. Українська сторона ці обстріли не коментує.

Нещодавно Київ заявив, що підрив матеріально-технічного забезпечення Росії є частиною підготовки до запланованого контрнаступу.