Поліція відкрила справу через падіння вертольота і загибель ексміністра Кутового

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил на транспорті після падіння в Полтавській області вертольота та загибелі колишнього міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового, повідомила пресслужба прокуратури Полтавської області.

«Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Полтавської області.

21 жовтня близько 16-ї години на в’їзді в село Тарасенкове Оржицького району Полтавської області на присадибну ділянку одного з господарств упав та загорівся вертоліт. Пізніше виявилося, що за штурвалом був 43-річний Тарас Кутовий – народний депутат 7-го і 8-го скликань Верховної Ради, міністр аграрної політики і продовольства у період 2016-2018 рр.