Щодо міністра в уряді Естонії відкрили кримінальну справу через домашнє насильство – ЗМІ

Кримінальну справу за статтею про домашнє насильство відкрили в Естонії щодо міністра інформаційних технологій і зовнішньої торгівлі Марті Куузіка, повідомляє видання Delfi.

Напередодні члени нового уряду Естонії складали присягу, під час якої президент Естонії Керсті Кальюлайд вийшла із зали якраз під час присяги Куузіка. Це сталося після того, як дві естонські газети Eesti Ekspress і Eesti Päevaleht 29 квітня опублікували статті про те, що Куузік може бути причетний до побиття власної дружини упродовж кількох років і чинення на неї психологічного тиску.

Президент Кальюлайд заявила, що не може бути в залі поруч із людиною, яку підозрюють у таких діях.

На момент складання присяги Куузіку офіційно звинувачення в домашньому насильстві не були вусунені, а сам він заперечував, що бив нині вже колишню дружину. Куузік назвав ситуацію інформаційною кампанією проти нього/

Напередодні голова МВС Естонії і однопартієць Куузіка Март Хельме заявив, що екс-дружина міністра заперечила побиття. Сама жінка в електронному листі журналістам повідомила, що сили щодо неї Куузік не застосовував, а переломи рук, про які писала преса, були нещасними випадками.