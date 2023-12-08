Активна фаза спалаху гепатиту А на Вінниччині минула – Кузін

У Вінницькій області минула активна фаза спалаху гепатиту A, повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Поодинокі випадки фіксуватимуть ще впродовж кількох наступних місяців, враховуючи те, що гепатит А це захворювання з досить тривалим інкубаційним періодом», – зауважив він у фейсбуці.

За словами Кузіна, від 16 жовтня по 7 грудня лабораторно підтверджені 333 випадки: 30 пацієнтів наразі проходять лікування, 267 – виписані.

В інтерв’ю «Укрінформу» він також повідомив, що ймовірним джерелом зараження були продуктові ринки.

31 жовтня на Вінниччині на рівні області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А. Про спалах захворювання в регіоні стало відомо 24 жовтня.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних норм. За даними Всесвітньої організації здоров’я, майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку тяжкої форми цього захворювання.