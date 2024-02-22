На Запорізькому напрямку сили РФ продовжують штурми з застосуванням квадроциклів, але «є протидія» – Лиховій

На Запорізькому напрямку противник продовжує штурми малими групами з застосуванням квадроциклів, але «на кожен такий засіб є протидія», заявив речник угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.



«На Запорізькому напрямку противник продовжує піші невеликі штурми малими піхотними групами, так само з застосуванням квадроциклів. Для них це нова така фішка. Якщо за позавчорашню добу було знищено один квадроцикл, то за 21 лютого – знищено і пошкоджено три», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Він зауважив, що ще минулого року повідомлялося про застосування квадроциклів і багі на полі бою, тоді про них йшлося як про засіб для евакуації.



«Квадроцикли відкриті для ураження, але вони – швидкісні. Швидкість залежить від місцевості, погодних умов. Зараз вони мають певну змогу їх застосовувати. Але вони знищуються також дуже добре. На кожен такий засіб є протидія. Вона знаходиться. І новинки дуже швидко стають пристріляними», – додав Лиховій.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія Олександр Тарнавський заявив, що на Оріхівському напрямку в Запорізькій області почали використовувати квадроцикли для переміщення між позиціями.