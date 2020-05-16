КВУ: понад 30 осіб з оточення Зеленського отримали державні посади за рік його президентства

Понад 30 людей з оточення президента України Володимира Зеленського отримали державні посади за час його президентства, повідомляє громадська організація «Комітет виборців України». Дані зібрані на основі аналізу інформації, що перебуває у вільному доступі, публікацій органів державної влади.

Із цих людей 12 працювали у «Студії «Квартал 95», інші були знайомі із Зеленським, дружили або працювали з ним.

«Зазначені особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України», – повідомили в КВУ.

В організації наголосили, що абсолютна більшість із цих людей раніше не працювали на аналогічних посадах, лише деякі мали досвід відповідної роботи, однак саме за час перебування на посаді Зеленського отримали значний поштовх у кар’єрі.

У комітеті виборців нагадали, що під час президентської кампанії Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. На сайті його передвиборної кампанії вказано: «Політики, пов'язані давніми образами, кумівством, бізнес-проектами, не здатні змінити Україну».

Володимир Зеленський переміг на виборах президента України в 2019 році – у другому турі його підтримали 73,22% українців. У своїй передвиборчій кампанії він пообіцяв закінчити війну на Донбасі, перемогти корупцію, підняти зарплати лікарям і вчителям, забезпечити «народовладдя» через референдуми з використанням новітніх технологій.