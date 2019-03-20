У під’їзді багатоповерхівки в Києві стався вибух, одна людина поранена – поліція

У під’їзді багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва стався вибух, одна людина поранена, повідомляє прес-служба поліції Києва. За повідомленням, вибух стався ввечері 19 березня.

«За попередньою інформацією лікарів, чоловік, який перебував біля будинку, отримав баротравму. Пошкоджено стіни під’їзду й вікна у квартирах. Правоохоронці встановлюють, який саме пристрій вибухнув. Подія сталася на вулиці Сулеймана Стальського у Дніпровському районі. У поліцію зателефонував чоловік і повідомив про вибух у другому під’їзді», – йдеться в повідомленні.

На місці вибуху працюють слідчі й вибухотехніки. Слідчі Дніпровського управління поліції з’ясовують обставини події та розшукують особу, яка причетна до вибуху.

Провадження в справі поки що не відкривали, слідчі визначаться із правовою кваліфікацією цієї події після першочергової перевірки, йдеться в повідомленні поліції.