Понад пів сотні людей за минулу добу захворіли на COVID-19 у Києві, 17 – медики – Кличко

Кількість жителів Києва, у яких підтверджено COVID-19, збільшилася за минулу добу на 56, при цьому 17 осіб з цього числа – медики, повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

«За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього за період пандемії – 65 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2849 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – повідомив Віталій Кличко.

За його словами, до лікарень столиці напередодні госпіталізували 11 пацієнтів, інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужала за минулу добу 91 людина (із загалом 597).

Кличко уточнив, що понад 14% від усіх хворих мешканців Києва – це медики. На сьогодні – 420 медпрацівників, більшість з яких заразилися на роботі.

Станом на ранок 29 травня в Україні зареєстровано 22 811 випадків COVID-19 (+429 за минулу добу), 679 людей померли, 8 934 – одужали.