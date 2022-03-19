З початку вторгнення РФ у Києві затримали понад сотню диверсантів – Жирнов

Із початку повномасштабного вторгнення військ РФ у Києві затримали 127 диверсантів, у тому числі 14 груп, заявив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов у коментарі «5 каналу».

За його словами, завдяки блокпостам створена не лише мережа пунктів пропуску техніки та людей, але вони є «основою фортифікаційних споруд, інженерних загороджень»,

Голова ВЦА наголосив, що місто має запаси для довготривалої оборони, якщо така необхідність виникне.

«Сьогодні функціонують 33 ринки, відкрито 635 магазинів по місту Київ, у тому числі 19 гіпермаркетів», – сказав він.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».