Київ та сім областей не відповідають вимогам для послаблення карантину – МОЗ

Київ та сім областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

У столиці, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопольській та Чернівецькій областях занадто високий рівень інцидентності.

Водночас показники завантаженості ліжок для хворих на COVID-19 та охоплення хворих тестуваннями перебувають в межах норми.

Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксували 27 856 лабораторно підтверджених випадків хвороби COVID-19. 12 412 пацієнтів одужали, 810 – померли.