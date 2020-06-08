У Новій Зеландії більше немає інфікованих коронавірусом, оголосила влада країни. Останній пацієнт, який лікувався від COVID-19, 7 червня був оголошений видужалим. Протягом останніх двох тижнів в країні не було виявлено жодного випадку зараження.

8 червня Нова Зеландія скасовує всі обмеження, пов’язані з епідемією, за винятком одного – кордони поки що залишаться закритими.

Прем’єр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що танцювала від радості після цієї новини.

«Ми впевнені, що зараз ми усунули передачу вірусу в Новій Зеландії, але ліквідація передачі – це не момент у часі, а постійні зусилля», – цитує Ардерн агентство Reuters.

Карантин у країні був запроваджений 25 березня, в кінці квітня обмеження почали поступово знімати.

Всього в Новій Зеландії було виявлено 1504 інфікованих коронавірусом. 22 з них померли. Решта одужали.

У Європі про завершення епідемії оголосили в Чорногорії. До нуля наближається число інфікованих в Ісландії, Словенії, Хорватії.Влада Нової Зеландії оголосила про відсутність інфікованих коронавірусом у країні

Число інфікованих у світі, проте, продовжує зростати і наразі перевищує сім мільйонів. Померли більше ніж 400 тисяч людей.