Київ передасть допомогу Херсону – Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що столиця ухвалила рішення передати допомогу нещодавно звільненому від російських окупаційних військ Херсону.

«Місту потрібна і техніка, і матеріали, буквально все. Визначили наші можливості і відправимо в Херсон, зокрема: 5 пасажирських автобусів, 4 вантажних авто (МАЗ, Фотон), сміттєвоз, екскаватор, 2 карети швидкої, 11 генераторів ( 2кВт та 5кВт). Медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали. А також передамо продукти харчування – проднабори і по 10 тонн олії, цукру та крупи. Поїдуть на Херсон і теплі ковдри, одяг. Та будівельні матеріали, інвентар та інструменти», – розповів Кличко.

Він також зазначив, що ініціює розгляд Київрадою виділення 50 мільйонів гривень допомоги Херсону.

11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.