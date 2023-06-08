Київ відправив допомогу Херсону – Кличко

Київ відправив допомогу Херсону, який потерпає від затоплення внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Зокрема, сьогодні вранці від столиці повезли: 4 мотопомпи HONDA, 32 станції біологічної очистки води LUQUEL, 2 надувних човни Captain Combat, 2 теплових гармати KROLL. А також літні спальники, термоси, набори посуду та 2,2 тонн продуктів харчування (м’ясних та овочевих консервів)»,– написав Кличко у фейсбуці.

За його словами, столиця взяла на оздоровлення 100 дітей з Херсону – їм створять можливість відпочити в Карпатах, зокрема у Трускавці.

«Влада Херсону вже формує групи дітей, щоб відправити до місць оздоровлення», – додав мер Києва.

Кличко анонсував допомогу постраждалим від руйнування Каховської ГЕС 6 червня. Того ж дня на Херсонщину вирушили групи рятувальників і техніки.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 8 червня з підтоплених територій Херсонщини евакуювали 1995 людей, з яких 103 – діти. Врятовано 334 – з них 15 дітей). За попередніми даними, всього підтоплено 20 населених пунктів та 2629 будинків на правому березі Дніпра.