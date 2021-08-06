Киян попереджають про звуки «вибухів» 10-12 серпня – проводитимуть навчання

У Києві з 7 по 13 серпня проводитимуть навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. Про це повідомили у Шевченківській районній адміністрації.

Зазначається, що під час навчань відпрацьовуватимуть практичні дії з оборони столиці.

«Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв. Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронцями», – мовиться у повідомленні.

Навчання проходитимуть на наступних локаціях:

навчальне місце № 1 – виконання бойових завдань щодо оборони міста Києва (вул. Велика окружна навпроти ЖК «Міністерський»);

навчальне місце № 2 – підтримка правопорядку і безпеки у місті Києві в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);

навчальне місце № 3 – охорона критично важливих об’єктів та комунікацій міста Києва (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);

навчальне місце № 4 – охорона та забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);

навчальне місце № 5 – розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Києва (мала зала Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації);

навчальне місце № 6 – розгортання штабу району територіальної оборони Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони міста Києва (спортивна зала Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації).