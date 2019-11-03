Через поривчастий вітер у Києві в понеділок оголосили «жовтий» рівень небезпечності

У столиці України 4 листопада очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), повідомляє Київміськадміністрація з посиланням на синоптиків.

«Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру: усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Держслужба з надзвичайних ситуацій також попереджала громадян про поривчастий вітер в Україні. Водночас 4 листопада на Закарпатті та в Карпатах через сильний дощ оголосили штормове попередження. Поза тим, очікується, що початок нового тижня принесе доволі високу температуру повітря – вдень 13-18 тепла, в південних областях до 21-го.