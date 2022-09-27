Місцева влада попереджає про туман в Києві та області

У Києві та в Київській області 27 і 28 вересня очікується туман, попереджає КМДА та Київська обласна військова адміністрація.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 27 вересня у Києві, вночі та вранці 28 вересня туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності – жовтий)», – заявляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Київська ОВА наводить аналогічне попередження.

КМДА радить водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари та аварійну світлову сигналізацію при зупинці, тримати безпечну дистанцію з іншими авто та уникати маневрів.