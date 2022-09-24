Київ і Барселона стали містами-побратимами – Кличко

Мер міста Віталій Кличко зустрівся в Барселоні з її очільницею Адою Колоу. Про це він повідомив 24 вересня.

«Київ та Барселона стали містами-побратимами. Сьогодні дуже важлива співпраця на рівні міст, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними», – прокоментував Кличко.

Він додав, що столиця іспанської області Каталонія надавала Україні гуманітарну допомогу, пожежні автомобілі, а також приймала українських біженців.

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«Мер Барселони Ада Колоу підкреслила, що її місто і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну. Зокрема, ми також обговорили співпрацю в сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури», – повідомив міський голова Києва.

Кличко вказав на те, що Барселона 24 вересня святкує День міста. Наступного року столиця України як місто-партнер долучиться до святкувань, тож на вулицях Барселони «буде представлена українська культура, кухня, відбудуться заходи за участі митців із Києва».

За даними київської влади, Барселона – сьоме європейське місто, з якими Київ підписав угоду про побратимство після початку повномасштабної агресії Росії. Загалом столиця України має 63 міста-побратими.