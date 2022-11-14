Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У Києві та області 15-17 листопада будуть навчання з участю сил і засобів оборони

Буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Громадян просять зберігати спокій (фото ілюстративне)

Упродовж 15-17 листопада в межах міста Києва та області проходитимуть навчання з участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва, повідомив у фейсбуці командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк.

«В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції. У зв’язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки», – попередив Павлюк.

Громадян просять зберігати спокій.

Днями повідомлялося, що на Київщині триває робота щодо вдосконалення багатоешелонованої системи оборони, метою якої є захист столиці від можливого повторного наступу російських військ.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG