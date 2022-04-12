У столиці найбільше переселенців з Київської, Чернігівської та Донецької областей – КМДА

Найбільше вимушених переселенців в українській столиці через російське вторгнення з Київської, Донецької та Чернігівської областей, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За їїа даними, у загалом у Києві зареєстровано майже 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

«У місті вже зареєстрували 9432 внутрішньо переміщені особи. Найбільше вимушених переселенців з Київської області – 3978 осіб – це міста Ірпінь, Буча, Гостомель. Ще майже 2 тисячі – з Донецької області, близько 1500 осіб – з Чернігівської», – повідомила Марина Хонда.

Вона також додала, що для отримання державної допомоги та статусу внутрішньо переміщеної особи, необхідно стати на облік у райуправліннях праці та соцзахисту. Прийом документів продовжено до 30 квітня.

За даними влади, понад 7 мільйонів людей в Україні стали внутрішньо переміщеними через війну.