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У Києві через спеку заборонили купатися на п’яти пляжах – КМДА

Міська влада уточнює, що статус пляжів можна визначити за прапорами, які розміщені на кожному з них

У Києві цього сезону підготували та відкрили для відпочиваючих 14 пляжів. Про це повідомили у Київській міській адміністрації.

Зазначається втім, що станом на 30 червня тимчасово заборонено купатися на пляжах: «Веселка», «Тельбін», «Вербне», «Пуща-Водиця», «Троєщина».

«Погіршення якості води спричинено спекою, яка трималася у Києві останніми днями. Наразі фахівці проводять додаткові дослідження води», – мовиться у повідомленні.

Міська влада уточнює, що статус пляжів можна визначити за прапорами, які розміщені на кожному з них: «зелений» – купання без обмежень, «жовтий» – купатися не рекомендовано, «червоний» – не купатися.

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