У Києві очікують посилення вітру, оголосили «жовтий» рівень небезпеки

4 листопада у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Через це управління з питань цивільного захисту КМДА закликає жителів міста бути обережними і дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру – сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Напередодні в ДСНС попереджали про ускладнення погодних умов по всій Україні.