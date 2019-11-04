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04 листопада 2019, Київ 08:45
Новини | Суспільство

У Києві очікують посилення вітру, оголосили «жовтий» рівень небезпеки

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4 листопада у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Через це управління з питань цивільного захисту КМДА закликає жителів міста бути обережними і дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру – сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Напередодні в ДСНС попереджали про ускладнення погодних умов по всій Україні.

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