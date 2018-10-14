Поліція Києва повідомила про інциденти і затриманих під час святкувань і акцій

Поліція Києва повідомила про те, які ставалися інциденти в перебігу низки святкувань і акцій у столиці, і про затриманих протягом 14 жовтня.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, загалом заплановані заходи пройшли без грубих порушень правопорядку.

Зокрема, за його словами, суперечки між демонстрантами й поліцією сталися біля пам’ятника радянському генералові Миколі Ватутіну в Маріїнському парку неподалік будівлі Верховної Ради, але сутичок і затриманих там не було. «Відповідно до заявки, члени громадської організації намагалися пошкодити пам’ятники, але поліція цьому завадила, бо питання їх знесення треба вирішувати в законний спосіб», – сказав Крищенко.

Одна з найбільших акцій, марш низки організацій націоналістичного спрямування від парку імені Тараса Шевченка до Європейської площі на честь 76-річчя Української повстанської армії, в якому взяли участь близько 15 тисяч осіб, пройшла спокійно.

Радіо Свобода вело трансляцію маршу наживо.

Крім того, повідомив керівник поліції Києва, кілька громадських організацій проводили акції на майдані Незалежності, і керівник однієї із них намагався встановити намет. «Поліція завадила цьому, бо відбувалися державні заходи з нагоди Дня захисника України, а заявок на проведення цієї акції не було. Трьох осіб доставили до районного управління, з ними провели профілактичні бесіди і відпустили. Але поліцейські зберуть матеріали і вирішать питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності», – сказав Крищенко.

А біля Києво-Печерської лаври виявили близько сотні підозрілих осіб, яких доставили до управління поліції «для встановлення їхніх анкетних даних та проведення профілактичної бесіди», додав він.

«Я неодноразово наголошував, що ми зможемо захистити всі культові споруди і не допустимо будь-яких актів вандалізму, захоплень тощо. Поліція не потребує допомоги сторонніх осіб, якщо вони не є членами громадських формувань охорони громадського порядку, які належним чином зареєстровані. У нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити порядок на території міста», – заявив Андрій Крищенко.

У Києво-Печерській лаврі відбувалися релігійні заходи УПЦ (Московського патріархату): молебень із нагоди дня Покрови пресвятої Богородиці перед Успенським собором очолив глава УПЦ (МП) митрополит Онуфрій. Після завершення маршу націоналістів частина його учасників рушила в бік Лаври.

14 жовтня в Україні відзначають свято Дня захисника України. Це також день Покрови пресвятої Богородиці за церковним календарем. Крім того, цей день вшановують і як річницю створення Української повстанської армії 76 років тому.