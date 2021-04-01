У КМДА таки вирішили дозволити рух зі швидкістю до 80 км/год на семи вулицях

Із 1 квітня до 1 листопада на семи вулицях Києва дозволено підвищення швидкості руху до 80 кілометрів за годину, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Враховуючи суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці столичних вулиць, місто спільно з поліцією вирішило дозволити рух окремими дорогами, визначеними рішенням Київської міської ради, зі швидкістю до 80 км/год», – цитує Поворозника сайт КМДА 1 квітня.

За його словами, йдеться про такі ділянки:

проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці М. Грінченка до Південного мосту);

проспект Бажана (від Південного мосту до Харківської площі).

«Разом із тим, спільні робочі групи фахівців Центру організації дорожнього руху, поліції та інших зацікавлених осіб проведуть обстеження та аналіз швидкісного режиму, враховуючи містобудівну ситуацію, яка суттєво змінилася з моменту ухвалення рішення Київрадою у жовтні 2018 року», – додав Поворозник.

Напередодні в КМДА заявляли, що жодна із 17 вулиць Києва, де з 1 квітня до 1 листопада передбачалася можливість підвищення швидкості руху, не відповідає повністю необхідним критеріям.

Як заявив директор столичного «Центру організації дорожнього руху» Віктор Черній, комісійне обстеження показало, що на цих вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП.

«Окрім того, на вулицях дозволений велосипедний рух, а проти підвищення дозволеної швидкості руху виступає велоспільнота. Вздовж таких вулиць розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень)», – йдеться в повідомленні.

У 2018 році Київська міська рада визначила 17 вулиць, на яких в період з 1 квітня до 1 листопада дозволялася швидкість руху до 80 кілометрів за годину.

З 1 січня 2018 року введено в дію оновлені вимоги Правил дорожнього руху, згідно з якими швидкість пересування транспорту в населених пунктах знижено з 60 км/год до 50 км/год.

Інфографіка: Нові штрафи за порушення ПДР (інфографіка)